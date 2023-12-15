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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إنه كان يمزح بتصريحاته عن النادي الأهلي بأن الاتحاد سيفوز عليه بنتيجة كبيرة نظرا لقوته، وأن الأهلي لم يحقق أي فوز على الاتحاد.

وأضاف الفراج عبر برنامجه أكش مع وليد المذاع عل قناة أم بي سي أكشن: "مساء الخير ..ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟، يأخي المصريين شوية عصابيين ميهزرش معاكوا، أنا كنت بمزح بس، وبعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثة، يا ساتر فعلا بنهزر، وإحنا أسفين نتراجع، والأهلى ده حكاية، وممكن نعلب مع بعض، ونلعب مع فرق أخرى لازم الأهلي، واللون الأحمر ده مشكلة والنسر حلق في سماء جدة، وفين يوجعك، والله الأهلي فريق عظيم فرقة فارقة، وفرقة الأهلي فيها روح وحياة وسر عظمة النادي الأهلي في مصر وإفريقيا وعربيا، الاتحاد كان كعبه عالى الأهلي بس اليوم الأهلي سدد الفواتير التاريخية".

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