عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يكشف عن سبع عمليات دقيقة ضد مواقع الجيش الإسرائيلي

صدى البلد

نشر "حزب الله" اللبناني في بيان، ملخص تضمن سبع عمليات دقيقة استهدفت قواعد ومواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية.

وجاء في البيان: "أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة، سبعة بيانات عسكرية تضمنت سبع عمليات استهدفت قواعد ومواقع، وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأوضح البيان فيما يخص القطاع الشرقي: "في الساعة 14:15 استهداف موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وفي تمام الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".

وأكد فيما يخص القطاع الغربي: "في الساعة 13:50 تم استهداف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.‏ وفي الساعة 14:10 تم استهداف نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة".

وأضاف بشأن القطاع الغربي: "في الساعة 15:15 وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة. وفي تمام الساعة 15:30 تم استهداف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان و‏تحقيق إصابات مباشرة. أما في الساعة 16:20 فتم استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".

هذا وأكد المستشار الإعلامي لـ"حزب الله"، محمد عفيف، أن لبنان حاليا والجنوب اللبناني على وجه التحديد في حالة حرب، مبينا أن "حزب الله" لم يستخدم حتى الآن أكثر من 5 بالمئة من قوته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

برج القوس وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| انت محظوظ

بركات: الأهلي باستطاعته التتويج بذهبية كأس العالم للأندية

إعلامي شهير يسخر من هزيمة الاتحاد السعودي: ‏‏قولتلك يابنزيما وحجازي وماسمعتوش الكلام

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ