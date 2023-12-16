سهلة وسريعة.. طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا

تعتبر طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا، وهو نوع من الحلويات والبسكويت يكون على شكل قرص دائري يتم تحضيره من الدقيق ويُرش عليه حبات شوكولاتة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة الكوكيز، وهي من وصفات الحلوى الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا

.

طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا

مقادير طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا :

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كوب سكر أبيض

½ كوب سكر بني

200 جرام زبدة غير ذائبة بدرجة حرارة الغرفة

3 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

½1 كوب شوكولاتة قطع صغيرة

½ كوب نوتيلا

طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا :

_ نسخن الفرن ثم نضع ورقة زبدة في قالبين ونتركهم جانبًا.

_ نضع في وعاء: البيض والفانيليا ثم السكر بنوعيه الأبيض والبني.

_ نخّفق مزيج البيض جيّدًا حتى يرتفع المزيج، ثم تضاف الزبدة، ونستمر في الخلط.

_ ننخل الدقيق مع البيكنج باودر والبيكربونات الصودا ثم تضاف قطع الشوكولاتة.

_ يضاف خليط الدقيق على خليط البيض، ونستمر في الخفق حتى تتكون لديكِ عجين.

_ نسكب نصف كمية العجين في القالبين، ثم النوتيلا ونضع النصف المتبقي من العجين.

_ ندخل القَالبين إلى الفرن لمدة 20 دقيقة ثم نخرج كيكة الكوكيز بالنوتيلا ونقطعها بعد أن تبرد.