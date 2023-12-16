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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية : اليوم بدء سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أفاد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية تبدأ اليوم السبت الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، وذلك ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.  

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:
https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:
https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

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