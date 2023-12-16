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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مخاطر لا تتوقعها| أضرار توصيل الهاتف في الشاحن طول الليل.. وهذا الفعل يسبب انفجارا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ورغم أهمية الهاتف، يواجه الكثيرون تحديات في الحفاظ على بطاريته بشكل صحيح. 

ويعتبر الكثيرون أن ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل هو الحل السحري للحصول على نسبة شحن 100%، ولكن هل هذا صحيح؟ 

وفي هذا التقرير، سنستعرض بعض المعلومات المهمة حول أفضل العادات للحفاظ على بطارية الهاتف بدقة وفعالية.

تأثير ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل

 

تلف البطارية وانخفاض العمر الافتراضي

ومن المعروف أن نسبة الشحن الموصى بها لبطارية الهاتف تتراوح حول 80%. إذا تجاوزنا هذا الحد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف البطارية وانخفاض عمرها الافتراضي. 

ويحدث ذلك بسبب زيادة الحرارة التي تنتج أثناء عملية الشحن الزائدة، مما يؤثر على أداء البطارية بشكل سلبي.

زيادة في فاتورة الكهرباء

ترك الهاتف متصلاً بالشاحن طوال الليل ليس فقط يؤثر على البطارية ولكنه أيضًا يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل غير ضروري. 

وقد يصل زيادة الاستهلاك إلى 15%، مما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل سلبي.

أفضل العادات للحفاظ على بطارية الهاتف

 

استخدام شواحن ذكية

يفضل استخدام شواحن ذكية تحتوي على وضع "السكون" الذي يقوم بفصل الشاحن تلقائيًا بعد الوصول إلى نسبة شحن 100%. وهذا يساعد في الحفاظ على صحة البطارية وتجنب التلف الزائد.

عدم ترك الهاتف متصلاً بالشاحن طوال الليل

تجنب عادة ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل، واستخدم الشاحن فقط عند الحاجة. هذا سيقلل من فرص التعرض لتلف البطارية ويحافظ على عمرها الافتراضي.

التحقق من درجة حرارة الهاتف

ضرورة التحقق من درجة حرارة الهاتف أثناء عملية الشحن. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة بشكل غير عادي، يفضل فصل الشاحن لتجنب مخاطر ارتفاع درجة الحرارة.

مخاطر ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل

 

انفجار بطارية الهاتف

تحذير: قد يؤدي ترك الهاتف على الشاحن طوال الليل إلى انفجار بطارية الهاتف. هذا يمكن أن يحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما يعرضك للخطر. لتفادي هذا المخاطر، يفضل فصل الهاتف عن الشاحن عندما يصل إلى نسبة شحن كاملة.

 

وفي الختام، يجدر بنا أن نفهم أهمية الحفاظ على بطارية الهاتف لضمان استمرارية أداء الجهاز. باستخدام العادات الصحيحة، يمكننا الان تجنب المشاكل المتعلقة بتلف البطارية وزيادة استهلاك الكهرباء. قم باتباع الإرشادات أعلاه وتمتع بأداء هاتفك بشكل أفضل ولفترة أطول.

الهاتف الشاحن الكهرباء بطارية درجة حرارة الاستهلاك انفجار

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