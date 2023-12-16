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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بديروط

تركيب الانترلوك بأسيوط
تركيب الانترلوك بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بشوارع وميادين مركز ديروط وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن ، لافتاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير واطفاء المظهر الجمالي في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في اسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وبشكل جمالي.

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وأوضح محافظ أسيوط ، انه وجه رؤساء المراكز والاحياء بتكثيف حملات التجميل والتطوير للشوارع والميادين وفقا للخطة الاستثمارية ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها لافتا الى ان مركز ديروط كثف جهوده لاستكمال اعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التى تم استكمال اعمال المرافق بها تحت اشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال والمرور الميداني بمشاركة حسام عبد الناصر يوسف وحسام مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجي مدير الاشغالات وذلك بالتعاون مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق (مياه شرب وصرف صحي والغاز واتصالات وانترنت ...) وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى تركيب الانترلوك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع المقررة والتي يصعب رصفها مشيراً إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك للشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وفقاً للخطة مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً لتظهر بالمظهر الجمالي

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