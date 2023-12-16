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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل أول النواب ناعيا أمير الكوبت: كان نموذجاً للقائد الحكيم المحب لوطنه

أمير دولة الكويت
أمير دولة الكويت

نعي المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بخالص الحزن والأسي المغفور له بإذن الله تعالي صاحب السمو الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح فقيد الأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم السبت السادس عشر من ديسمبر الجاري ،  ليلقي ربه راضياً مرضياً بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات؛ قاد خلالها مسيرة الـنهضة والتنمية والتحديث لدولة الكويت الشقيقة ، أدي أمانته بكل  وطنية ،إخلاص وكان حاضراً فاعلاً ،وسنداً دافعاً في كافة القضايا  العربية والإسلامية.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب:، لقد كان الفقيد الكريم  نموذجاً ملهماً للقائد  الحكيم الواعي بقضايا بلاده المنشغل بهموم  محيطه العربي والإسلامي  ،وكان له  مواقفه التاريخية البارزة في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

واختتم المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول النواب: وإذ يتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً ًوشعباً  في هذا المصاب الجلل فإنه يتضرع إليّ الله العلي القدير  أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يحفظ الله الكويت الشقيق من كل مكروه وسوء.

مجلس النواب وكيل أول مجلس النواب نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت أمير دولة الكويت الشقيقة

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