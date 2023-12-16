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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يضع برنامج تدريبي خاص لمحمد عبد الشافي.. تفاصيل

صدى البلد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال برنامجاً تدريبياً خاصاً لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي،استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني تعليمات لـ"عبد الشافي" بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم على هامش التدريبات الجماعية، لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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