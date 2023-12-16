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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ضرب وشتائم بين شيرين وحسام حبيب .. أبو الليف يهاجم مصطفى كامل.. والموت يفجع أميرة عبد العظيم

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات
أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب للمرة الثانية.

نادر أبو الليف يفتح النار على مصطفى كامل بسبب عادل أنور
نشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا يفتح فيه النار على المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب وفاة عادل أنور.

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم
نشر المؤلف هيثم دبور البرومو الدعائى لفيلم “مقسوم” تمهيدا لعرضه خلال الايام القليلة المقبلة حيث لم يحدد بعد توقيت العرض.

وقال هيثم دبور : حنا بقالنا 30 سنة مشوفناش بعض، الإعلان التشويقي لفيلم مقسوم، قريبًا بجميع دور العرض، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، وإخراج كوثر مختار يونس.

أميرة عبد العظيم تفجع بوفاة شقيقها.. تفاصيل
نشرت الإعلامية أميرة عبد العظيم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة شقيقها.

وقالت أميرة عبد العظيم : “أخويا أسامة فى ذمة الله” ولم تعلن عن موعد جنازة وعزاء الراحل.

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين في الصدارة وبيومى فؤاد نمبر 6
شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” و“سنة اولى خطف” وأخيرا فيلم “شماريخ”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الجمعة، مليون و929 الف و665 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب
أثار إعلان شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا.

وبرغم إعلان الطلاق إلا أن حسام حبيب مازال محتفظا برسالة رومانسية إلى شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا".

شريك جديد بحياتها.. هبة عبوك تفتح النار مجددًا على طليقها أشرف حكيمي
فتحت الفنانة هبة عبوك النار مجددا على المغربى أشرف حكيمى المحترف فى نادى باريس سان جيرمان وذلك بعد طلاقهما بعدة أشهر حيث كشف تفاصيل جديدة عن انفصالهما.

وقالت هبة عبوك عبر حسابها على إنستجرام موجهة رسالة غير مباشرة إلى أشرف حكيم قائلة : “الحب يجب أن يكون صادقا”.

بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب
قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بحذف كافة الصور الخاصة التى جمعتها بطليقها الفنان حسام حبيب وتركت فقط صورة بوستر البومها “فرق كثير” وهى الصورة التي كانت تبارك بها شيرين لـ حسام على طرح الألبوم عندما كانا أصدقاء فى عام 2016.

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب
كشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والتى تم الإعلان عنها أمس عبر وسائل الإعلام.

وأكد موقع الجرس الذى ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

بسبب المخدرات.. تفاصيل رحيل بطل friends بعد 45 يوما من وفاته
كشف الطب الشرعى الأمريكي عن السبب الحقيقي وراء وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends وذلك بعد 45 يوما من وفاته.

وأكدت تقرير الطب الشرعى أن السبب بسبب التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين، كما تم أيضًا إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، كعوامل مساهمة في وفاته، التي تم الحكم عليها بأنها عرضية، حسب التقرير الذي نشره موقع مجلة People.

الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان حسام حبيب الفنان نادر أبو الليف المطرب مصطفى كامل ليلى علوي الإعلامية أميرة عبد العظيم الفنانة هبة عبوك المغربى أشرف حكيمى النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends

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