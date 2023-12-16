نادر أبو الليف يفتح النار على مصطفى كامل بسبب عادل أنور

نشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا يفتح فيه النار على المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب وفاة عادل أنور.

نادر أبو الليف

وقال نادر أبو الليف: “معقول العالم كله يعزيني في وفاة أخويا الفنان عادل أنور ونقابة المهن الموسيقية ولا حس ولا خبر.. بشكر كل الشكر الزملاء المسؤولين عن نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم النقيب الزميل مصطفى كامل وكل الزملاء في مجلس نقابة المهن الموسيقية”.

نادر أبو الليف

أعلن الفنان نادر أبو الليف -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تغيير موعد ومكان عزاء شقيقه الفنان عادل أنور، ليصبح يوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية، بدلا من اليوم في مسجد الشرطة.

وكتب نادر أبو الليف، عبر فيسبوك: «الملك والدوام لله أخي الفنان عادل أنور في ذمة الله وبإذن الله العزاء يوم الاحد في الحامديه الشاذليه وشكرا لكل من واساني بالاتصال أو بالرسالة.

جنازة عادل أنور

شيعت، جنازة الفنان الراحل عادل أنور شقيق المغني أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.

حضر الجنازة الفنان أشرف ززكي وأيمن عزب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر أعلن وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك.

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.

عادل أنور هو ممثل و مؤلف ومخرج تليفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.