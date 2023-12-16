مفاجأة من شركة الدلتا للسكر لـ المواطنين ..فيديو

أكد أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل أزمة أسعار السكر في الأسواق المصرية .

وقال أحمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السكر يدخل في صناعات كثيرة".

وأضاف أحمد أبو اليزيد" مع تصاعد وتيرة الأزمات في المنطقة المحيطة بمصر، بدأت مصر في تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية المصنعة التي يدخل فيها مكون السكر ".

وتابع أحمد أبو اليزيد:" هذا العام خرجت من مصر كميات كبيرة من السكر ووضعت الوزارة بوضع مخطط لتوفير السكر في الأسواق".

وأكمل أحمد أبو اليزيد :" لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل لـ 87 % ومصر تنتنج 2.8 مليون طن سكر ونستهلك 3.2 مليون طن سكر "".

وأكمل احمد ابو اليزيد:" مع حدوث ازمة السودان والدول المحيطة ودخول أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر ارتفع معدل استهلاك السكر "، مضيفا:" الدولة اتخذت خطوات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير السكر في الأسواق ".

ولفت احمد أبو اليزيد :" سعر السكر التمويني مازال ثابتا وتم توفير كميات من السكر في المجمعات الاستهلاكية "، مضيفا: " يتم بيع السكر بـ 27 للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ويتم العمل على ضخ كميات جديدة من السكر، والوزارة سوف تتطرح في الشهر الحالي حوالي 240 الف طن سكر ".