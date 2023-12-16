منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة وتحدي القراءة العربي

أقامت إدارة المكتبات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، حفلًا؛ لتكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ومشروع القراءة الوطني، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبإشراف أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة ثناء أبو المجد، مدير إدارة المكتبات والكتب بالمنطقة.

وفي كلمة ألقاها أيمن جاويش، توجه بالشكر إلى جميع الإدارات المتعاونة في مسابقة تحدي القراءة العربي، ونيابة عنهم ابتسام عمر مدير إدارة الجودة، والمهندسة وفاء حسن، مدير الكمبيوتر التعليمي، ومحمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب.

وقدم جاوش، الشكر إلى ثناء أبو المجد، منسق المشروع الوطني للقراءة؛ لما تم بذله من جهدٍ كبير مع الطلاب والطالبات للوصول لأفضل النتائج في التصفيات النهائية، وخروج المسابقتين بالمستوى اللائق.

شهد الحفل فقرات من الشعر والنثر والعروض الاستعراضية من الطلاب والطالبات، وتلا ذلك تكريم الثلاثين طالب الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه السابع على مستوى منطقة الإسكندرية، وتكريم موجهي المكتبات بجميع الإدارات التعليمية وأخصائي المكتبات بالمعاهد التي بها طلاب حاصلين على مراكز في هاتين المسابقتين، بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات ممن لهم دور بارز وفعال خلال المراحل المختلفة للمسابقتين.

وحصل الطالب يوسف محمود، بمعهد أبو العيون على المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية والمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي.

فيما كانت نتائج مسابقة المشروع الوطني للقراءة عن العام الماضي كالتالي:

الفئة الأولى

-الطالب ياسين محمد إبراهيم من معهد عبد الحليم محمود.

الفئة الثانية

الطالب معاذ عماد محمود عبد المقصود من معهد الإمام الحسيني.

الفئة الثالثة

الطالبة جنى مؤمن السيد من معهد فتيات سموحة النموذجي.

الفئة الرابعة

الطالبة حماس أحمد عبد الصبور من معهد فتيات محمد رجب.