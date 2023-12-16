عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة وتحدي القراءة العربي

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي

أقامت إدارة المكتبات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، حفلًا؛ لتكريم الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ومشروع القراءة الوطني، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبإشراف أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة ثناء أبو المجد، مدير إدارة المكتبات والكتب بالمنطقة.

وفي كلمة ألقاها أيمن جاويش، توجه بالشكر إلى جميع الإدارات المتعاونة في مسابقة تحدي القراءة العربي، ونيابة عنهم ابتسام عمر مدير إدارة الجودة، والمهندسة وفاء حسن، مدير الكمبيوتر التعليمي، ومحمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب.

وقدم جاوش، الشكر إلى ثناء أبو المجد، منسق المشروع الوطني للقراءة؛ لما تم بذله من جهدٍ كبير مع الطلاب والطالبات للوصول لأفضل النتائج في التصفيات النهائية، وخروج المسابقتين بالمستوى اللائق.

يضم رئيس الشيوخ ومدير مكتبة الإسكندرية.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس أمناء جامعة المنيا

محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

شهد الحفل فقرات من الشعر والنثر والعروض الاستعراضية من الطلاب والطالبات، وتلا ذلك تكريم الثلاثين طالب الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه السابع على مستوى منطقة الإسكندرية، وتكريم موجهي المكتبات بجميع الإدارات التعليمية وأخصائي المكتبات بالمعاهد التي بها طلاب حاصلين على مراكز في هاتين المسابقتين، بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات ممن لهم دور بارز وفعال خلال المراحل المختلفة للمسابقتين.

وحصل الطالب يوسف محمود، بمعهد أبو العيون على المركز الأول على مستوى منطقة الإسكندرية والمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي.

فيما كانت نتائج مسابقة المشروع الوطني للقراءة عن العام الماضي كالتالي:

الفئة الأولى 

-الطالب ياسين محمد إبراهيم من معهد عبد الحليم محمود.

الفئة الثانية

الطالب معاذ عماد محمود عبد المقصود من معهد الإمام الحسيني.

الفئة الثالثة

الطالبة جنى مؤمن السيد من معهد فتيات سموحة النموذجي.

الفئة الرابعة

الطالبة حماس أحمد عبد الصبور من معهد فتيات محمد رجب.

التصفيات النهائية العروض الاستعراضية إدارة الجودة إدارة المركز الطلاب والطالبات الكمبيوتر التعليمي القراءة العربى المركز الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

ترشيحاتنا

السفير الألماني بالقاهرة: معاناة السكان بغزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت|فيديو

مقتل رهيئة إسرائيلية أخرى في غزة.. تفاصيل

وائل كان هيتجوزني| كشف لغز الكوافيرة المتهمة بمحاولة اقتحام منزل الإبراشي وتهديد زوجته.. القصة الكاملة

ألمانيا : ندعم مستشفيات مصر لتوفير الرعاية الطبية لمصابي غزة

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل قبل منافسات كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا مع الواقع الافتراضي في مهرجان الجونة .. صور

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ