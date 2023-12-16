رئيس نادي النصر| نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في عمرو عبد الحق

حرص عدد من نجوم الرياضة على أداء واجب العزاء في الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر القاهري بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.
ورأس مقدمي العزاء كل من جما لعلام رئيس اتحاد الكرة، والحكم الدولي السابق جمال الغندور ، والإعلامي عبد الناصر زيدان.
وتوفى عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكشفت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، وكتبت: أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء.
وكتبت سحر عبد الحق خلال أيام عبر حسابها على فيس بوك: دعواتكم لأخي الدكتور عمرو عبد الحق، هو في الرعاية المركزة.