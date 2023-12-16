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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية سلطنة عمان.. الحوثيون: محادثات مع أطراف دولية بشأن عمليات البحر الأحمر

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن متحدث باسم الحوثيين، اليوم السبت، بأن محادثات مع عدد من الأطراف الدولية تجري بشأن "عمليات" البحر الأحمر تحت رعاية سلطنة عمان.

وتزايدت في وقت سابق، أعداد شركات الشحن العالمية التي أعلنت عن وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، اليوم السبت، عن وقف عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر مؤقتًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، اليوم السبت، إنها أوقفت مؤقتًا عبور جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

وأضافت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان صادر عنها أن "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأشارت "على هذا النحو، قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لنا في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر للوصول إلى المناطق الآمنة وإيقاف رحلتها في المياه الآمنة بأثر فوري حتى إشعار آخر".

الحوثيين البحر الأحمر سلطنة عمان وقف إبحار سفنها الهجمات على السفن

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