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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على طلائع الجيش بالدوري.. 48 ساعة راحة سلبية للاعبي المقاولون

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستأنف المقاولون العرب تدريباته يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري.


وفاز الفريق أمام طلائع الجيش ليرفع رصيده إلى 7 نقاط. 


وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على الاتصال بالجهاز الفني واللاعبين بعد المباراة في ظل تواجده خارج البلاد في مهمة عمل لتهنئتهم على الفوز وحثهم على الاستمرار على نفس الروح العالية الفترة المقبلة.

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