لوقف التصعيد بين الاحتلال وحزب الله.. وزيرة الخارجية الفرنسية تصل إسرائيل غدا

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستصل إلى إسرائيل غدا الأحد.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة ستلتقي بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ووفقا للصحيفة فمن المتوقع أن يبحث الجانبان آخر التطورات بعد الحرب ضد حماس، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 في جنوب لبنان.

واضطُرت كولونا إلى تأجيل زيارة كانت مقررة السبت إلى لبنان، حتى الاثنين المقبل؛ بسبب عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت.

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى المنطقة، في إطار مساعي باريس لتجنب اتساع رقعة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً متفاقماً بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً غير مسبوق داخل إسرائيل التي ترد بقصف مدمر وعملية برية في غزة.