اختطاف رجل أعمال بريطاني بارز ودبلوماسي في مدينة جواياكيل بالإكوادور

ذكرت وسائل إعلام في الإكوادور، اليوم السبت، أن رجل أعمال بريطاني بارز ودبلوماسي غير رسمي في مدينة غواياكيل، اختطف في مقاطعة لوس ريوس شمال المدينة الصناعية.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها إكوافيسا، إن الضحية تم نقله من منزله في بلدة بابا.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة إنها تحقق في جريمة مفترضة ضد رجل أعمال وقعت في وقت مبكر من يوم السبت في لوس ريوس، لكنها لم تحدد هوية الضحية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الضحية هو القنصل البريطاني الفخري لغواياكيل، كولن أرمسترونج، وأشارت إليه أيضًا على أنه مؤسس ومالك شركة أجريباك الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان إنها على اتصال بالسلطات بعد اختفاء رجل بريطاني، لكنها لم تؤكد هويته أو مكان الجريمة المحتملة.

أصبح الاختطاف للحصول على فدية شائعا بشكل متزايد في الإكوادور وسط تزايد الجرائم التي تعزى إلى حد كبير إلى عصابات تهريب المخدرات.