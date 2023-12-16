نتنياهو: مستمرون في الحرب على غزة ولن يوقفنا شيء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم السبت، أن الانتصار على المقاومة الفلسطينية سيأخذ وقتا ولا شيء سيوقفه عن تنفيذ هدفه بما في ذلك الضغوط الدولية.

ولفت نتنياهو إلى أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.



وزعم نتنياهو أنه لن يعود إلى أخطاء اتفاقية أوسلو من وجهة نظره وأنه لن يسمح بـ"زوال إسرائيل" .



وزعم نتنياهو أن ما يقوم به الاحتلال في غزة ليس "سياسة" بل "منهجية" لن يتراجع عنها.

وقال نتنياهو أنه أخبر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان على تصميمه لمواصلة القتال في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو بقوله أن الألم كبير في إسرائيل لكن سنواصل حربهم حتى الانتصار على المقاومة، مضيفاً أن الحرب لا بد من خوضها حتى النصر رغم كل الضغوط.

وأكد نتنياهو أن الاحتلال يخوض قتالا قوياً مع المقاومة في جباليا والشجاعية وخان يونس وفقد العديد من القوات.

ولفت نتنياهو إلى أن الضغط العسكري على حماس مهم لاستعادة الأسرى لديهم، مضيفاً أنه سيعيد المحتجزين بسلام سواء بالطرق العسكرية أو السياسية.