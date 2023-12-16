خبير: قناة السويس لن تتأثر بتعليق الشركات مرور السفن بالبحر الأحمر

علق الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، على العمليات العسكرية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الأعمال العسكرية في البحر الأحمر سترفع من تكلفة شركات التأمين على السفن، منوهًا بأن التأثير سيكون لحظي وتحل المشكلة خلال أسبوعين وتمر السفن من قناة السويس.

وقال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري،: " مصر لن تتأثر بتعليق الشركات مرور سفنهم في البحر الأحمر"، مضيفا: "ما يحدث في البحر الأحمر لن يؤدي بنا ولن يتسبب في أي أضرار على الدولة المصرية".

أوضح أنه لن يكون هناك تأثير على مصر إلا من ناحية تأخير تحصيل الإيرادات بعد حل مشكلة البحر الأحمر، مضيفا أن أسعار تأمين السفن المرتفعة وراء قرار شركات الشحن بتعليق المرور في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المشكلة ستكون بقطع سلاسل الإمداد لمدة أسبوعين ويكون الاتفاق على قوافل من السفن لكي تمر من البحر الأحمر، مشددًا على أن الجميع متأثرة من الاعمال الأخيرة في البحر الأحمر.



ولفت إلى أن كمية البضائع التي تتنقل من شرق آسيا عبر قناة السويس تتجمع بالموانئ وتمر عن طريق قناة السويس ولن يكون هناك تأثير على الممر الملاحي في مصر.

