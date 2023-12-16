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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حي على الجهاد.. مساجد طولكرم تدعو للتصدي لقوات الاحتلال في مخيم نور شمس

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ، اليوم السبت، لمكبرات الصوت بمساجد طولكرم تدعو للجهاد والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس.

أفادت قناة ميادين الفلسطينية، بأن المقاومة الفلسطينية بدأت خوض الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم.

ويخوض المقاومون اشتباكات عنيفة مع الاحتلال ويلقون قنابل يدوية الصنع تجاه آلياته في عدة محاور من طولكرم.

واستهدف المقاومون  آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع خلال الاقتحام الواسع لمدينة طولكرم.

ونشرت قوات الاحتلال تنشر قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام طولكرم ومحيط مخيم نور شمس.


وسمع دوي انفجارات ضخمة ومتتالية تسمع في محيط مخيم نور شمس خلال الاقتحام الواسع للمدينة والمخيم.
 

ومن جهتها، أعلنت "كتائب القسام" ، في وقت سابق اليوم ، استهداف قوة إسرائيلية غرب بيت لاهيا وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ثم استهداف قوة النجدة.

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، حول أسراه، مفادها: “الخيار لكم.. في توابيت أم أحياء؟”.

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، أبو عبيدة ، خلال بيان على قناته على تطبيق تليجرام إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

ولفت أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.

واستهدفت حركة كتائب القسام جرافة صهيونية  بقذيفة "الياسين 105" جنوب منطقة التوام شمال مدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام  دبابة وجرافة صهيونيتين  بقذيفة "الياسين105 " في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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