هذا ما يحدث بالطقس اليوم.. ورسميًا بدء فصل الشتاء بهذا الموعد

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الشتاء

فصل الشتاء

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نقترب من الدخول رسميًا في فصل الشتاء في نهاية هذا أسبوع من الناحية الفلكية والجغرافية، مشددًا على أنه خلال الأسبوع الحالي سنشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية، وسيكون مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

درجات الحرارة

وأوضح "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة اليوم وغدًا تكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مشددًا على أن العظمى اليوم على القاهرة سجلت 25 درجة مئوية والجميع شعر بحالة الدفء، مؤكدًا أن درجات الحرارة غدًا الأحد تصل لـ30 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، وتكون درجات الحرارة في ساعات الليل ما بين الـ15 لـ16 درجة مئوية.

الشبورة المائية

وأشار إلى أن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الجوية والمؤثرة خلال هذا التوقيت من العام، موضحًا أنها تكون كثيفة على بعض الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية وتصل لحد الضباب على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مشددًا على أنه قد تضطر الإدارة العامة للمرور في غلق الطرق في بعض الأحيان بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة وتعود في الارتفاع مرة أخرى.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

الشتاء

سقوط الأمطار

وتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وسط نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس .

من المتوقع أن يسود طقس دافيء نهارا بارد ليلا، على أن يبدأ الشتاء الحقيقي بداية من يوم الخميس القادم إن شاء الله بانكسار كبير في الحرارة نهارا ومزيد من الانخفاض ليلا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية.

حالة البحرين

وتابعت الأرصاد بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، فتكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.