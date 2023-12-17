الأهلي في المونديال| «مرتجي» و«بيبو» يحضران الاجتماع الفني لمباراة فلومينينسي

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت السعودية - التاسعة بتوقيت القاهرة، في استاد الجوهرة بمدينة جدة.

ويحضر المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ورئيس البعثة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد الإداري، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، بجانب ممثلي نادي فلومينينسي البرازيلي، بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد صعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد الجوهرة بمدينة جدة