والد إمام عاشور: أتمنى أن يكون نجلي هداف كأس العالم للأندية هذا العام

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "والد إمام عاشور بعد تألق نجله في مباراة الأهلي واتحاد جدة: "كلمت ابني وباركت له".

وقال والد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إنه سعيد بتألق نجله مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وإن نجله تسبب في فرحة المصريين بتحقيق الهدف الثالث.

وأضاف أن الجميع في مصر كان في حالة فرح، بعد المباراة القوية، وتحقيق الفوز على الاتحاد، والجميع منتظر الفوز في المباراة المقبلة.

وتابع: "أتمنى أن يكون نجلي هداف البطولة هذا العام، ويحقق هدفا في مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين".

وأوضح أن نجله فرح أهالي السنبلاوين، وفرح المصريين بالكامل، ومشجعي الأهلي.