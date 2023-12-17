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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد إمام عاشور: أتمنى أن يكون نجلي هداف كأس العالم للأندية هذا العام

إمام عاشور
إمام عاشور

 عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "والد إمام عاشور بعد تألق نجله في مباراة الأهلي واتحاد جدة: "كلمت ابني وباركت له".

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إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

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إمام عاشور يشارك جمهوره صورا من التدريبات

وقال والد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إنه سعيد بتألق نجله مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وإن نجله تسبب في فرحة المصريين بتحقيق الهدف الثالث.

وأضاف أن الجميع في مصر كان في حالة فرح، بعد المباراة القوية، وتحقيق الفوز على الاتحاد، والجميع منتظر الفوز في المباراة المقبلة.

وتابع: "أتمنى أن يكون نجلي هداف البطولة هذا العام، ويحقق هدفا في مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين".

وأوضح أن نجله فرح أهالي السنبلاوين، وفرح المصريين بالكامل، ومشجعي الأهلي.

امام عاشور والد إمام عاشور الأهلى مباراة الأهلي فلومينينسي البرازيلي

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