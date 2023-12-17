صحيفة عبرية تسخر من هدف قضاء جيش الاحتلال على السنوار

قالت صحف عبرية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تأمل أن يؤدي التحرك العسكري خاصة في خان يونس إلى تقديم نتيجة جديدة في المعارك.

وذكرت الصحف أن العمليات العسكرية هدفها دفع السنوار للزاوية واجباره على الخروج من مخبأه .

لكن صحيفة إسرائيل هيوم اعتبرت هذا توجه ساذج إلى حد ما لأنه لا شيء في أداء السنوار يوحي بذلك ولا شيئ يدفعه إلى ما يريده الصهاينة.

وقالت وكالة صفا انه اختلفت نبرة جيش الاحتلال عما كانت عليه في الأيام الأُول من الحرب على قطاع غزة، فبعد أن كان يبدي حماساً زائداً لاستعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة بواسطة العمليات العسكرية، بات الجيش اليوم يصرّح بصعوبة تحقيق هذا الهدف وتفضيله الحلول الدبلوماسية.

وخلال الأيام الماضية، وردت أكثر من إشارة لافتة من جيش الاحتلال إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، تظهر فشله باستعادة أسراهم أحياء وتكشف عن فداحة الخسائر البشرية المدفوعة لقاء ذلك.

وكان من أبرز تلك الإشارات حديث المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس، بأن استعادة الأسرى عسكريا يمثل تحديا هائلا ومهمة صعبة للغاية، وأن العمليات التكتيكية لاستعادة الأسرى تعرض جنوده للخطر، ومن الجيد أن يتم ذلك بالوسائل الدبلوماسية.

أما الحدث الأبرز الذي طفا إلى السطح سريعا وأخذ منحى متصاعدا، فهو إعلان الجيش أنه قتل 3 أسرى محتجزين لدى المقاومة في الشجاعية، على الرغم من تلويحهم بأعلام بيضاء.

ورغم أن الجيش كان باستطاعته إبقاء ظروف مقتلهم طي الكتمان، كما جرى في حالات أخرى مشابهة، إلا أنه فضل الكشف عن الحادثة وفتح تحقيق أولي ونشر نتائجه سريعا.

ويعتقد مراقبون بأن هذه المؤشرات تدل بأن قيادة الجيش بدأت تشعر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقودهم نحو المجهول، بوضعه أهدافا تفوق قدرات جيشه لضمان استمرار الحرب، في سبيل الحفاظ على مستقبله السياسي.