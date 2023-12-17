حياته حافلة بالعطاء والإنجازات.. نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك ينعون أمير الكويت

ينعي مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ باسم العاملين بالقطاعات الثلاثة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ؛ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلي جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة قدم خلالها نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن الفقيد كانت حياته حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها .

وأعرب النائب "عبد الفضيل"، عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق حكومة وشعبا سائلًين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ؛ وأن يسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .