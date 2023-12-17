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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5.7% زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2022 / 2023  

صدى البلد

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليــوم  الأحد  الموافــــق   17 /  12/ 2023 النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023. 
 

 أهم المؤشرات 


  3٬7 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023 مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 5٬7 ٪. 
 


الجامعات الحكومية والأزهر 


• 2٬5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 66٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023)، مقابل 2٬4 مليون طالب عام (2021/2022)بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.
• بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظريه بها عدد 1٬8 مليون طالب بنسبة 72.6٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.
• 112٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023).

الجامعات الخاصة والأهلية


• 296٬9 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 8٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 228٬9 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 29٬7 ٪.
• بلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوي على 379 كلية منها 103 كلية نظـرية بعدد 66٬9 ألف طالب بنسبة 22٬5٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77٬5 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.
• 14٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام  (2022 /2023).


المعاهد العليا الخاصة


• بلغ عدد المعاهد 156 معهد عالى يضم 660.6ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 17٬9 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام  (2022 /2023) مقابل 571٬2 ألف طالب عام 2021 / 2022 بنسبة زيادة   قدرها 15٬7٪. 
• 9٬4 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2022 /2023).


الأكاديميات


• بلغ عدد الاكاديميات 4 اكاديمية تضم 37.1 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلـون 1٪من إجمالي طلاب التعلـيم العالــى عام (2022 /2023) ، مقابل 38٬2 ألف طالب عـام (2021 /2022) بنسبة انخفاض قدرها 2٬6٪.
• 2٬1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2022 /2023).


المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص)


• بلغ عدد الطلاب199٬1 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.4٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 181٬4 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 9٬8٪.
• 2٬4 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2022 /2023).


المعاهد المتنوعة الخاصة


 بلغ عدد الطلاب 45٬3ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 1٬2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالى عام (2022 /2023) مقابل 25٬8 ألف طالب عام  (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 75٬6٪.
 

829 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام  (2022 /2023).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة المعاهد العليا الخاصة

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