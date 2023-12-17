رئيس قسم بمستشفى بغزة: الاحتلال رفض إخراج 8 جثامين لأطفال لأكثر من 7 أيام|فيديو

قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة، إنّ ما الاحتلال الإسرائيلي نازي حيث حاصر لأكثر من 7 أيام المستشفى منع فيها الماء والدواء والطعام وقصف كل الأقسام بالمستشفى مثل الصيدلية المركزية ومحطة الأكسجين وخزانات المياه والمولد الكهربائي.

وأضافت أبو صفية ، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية أمل مضهج: "معنا 65 جريحا جُلهم من الأطفال وأغلب إصاباتهم حروق درجة ثالثة ودرجة رابعة حيث احتاجوا إلى رعاية صحية، وفعلنا كل شيء،ولكن للأسف الشديد استشهد 8 أشخاص من الجرحى".

إخراج الجثث

وتابع رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة: "ولما طلبنا من الاحتلال إخراج الجثث رفضوا وبقيت الجثث والشهداء معنا لأكثر من 7 أيام، وبالتالي، لم ينظر الاحتلال إلينا بعين الإنسانية وحتى الموتى لم يسلموا من بطشه وتركهم مكومين بين الجرحى في المستشفى".