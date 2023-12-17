موبايل جديد من شاومي بـ 4000 جنيه.. بكاميرا 50 ميجابكسل وأقوى معالج

بعد إطلاقه في وقت سابق خلال شهر ديسمبر الحالي في الهند، أصبح هاتف Redmi 13C 5G متاحًا للشراء الآن عبر Amazon India بالإضافة إلى موقع Mi.com ومتاجر Xiaomi .

عروض البيع الأول لـ Redmi 13C 5G:

وأعلنت العلامة التجارية عند الإطلاق أن Redmi 13C 5G سيبدأ بسعر (حوالي 130 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل 4000 جنيه مصري لإصدار 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما سيكلف خيارا 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت (حوالي 150 دولارًا أمريكيًا) و (حوالي 175 دولارًا أمريكيًا).

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مواصفات Redmi 13C 5G:

ويتميز هاتف Redmi 13C 5G بتصميم إطار مسطح، بالإضافة إلى لوحة خلفية محسوسة.

وتوجد شاشة LCD بقياس 6.74 بوصة ودقة HD + (1600 × 720 بكسل)، وتحتوي الشاشة على تعتيم DC، وحماية Corning Gorilla Glass، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع ذروة 600 شمعة.

ويعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus، إلى جانب ذاكرة LPDDR4x RAM وخيارات تخزين UFS 2.2.

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ويعمل الهاتف بنظام MIUI 14 المستند إلى Android 13، ويضمن Redmi 13C 5G واجهة مستخدم سلسة وبديهية.

وفي قسم الكاميرا، يتميز بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي غير محدد، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية صور السيلفي بعدسة 5 ميجابكسل.

وتشمل خيارات الاتصال دعم بطاقة SIM مزدوجة، وإمكانية 5G، و Wi-Fi ثنائي النطاق، و Bluetooth 5.3، و GNSS، ومنفذ USB Type-C.

و تشمل الميزات الإضافية ماسح بصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان، وفتحة بطاقة microSD لتخزين قابل للتوسعة، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.

وتعمل على تشغيل الجهاز بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بشحن بقوة 18 وات.