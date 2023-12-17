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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لفترة محدودة.. عرض على موبايل ريلمي C67 5G

عرض على موبايل ريلمي
عرض على موبايل ريلمي C67 5G لفترة محدودة

ظهر هاتف ريلمي Realme C67 5G الذكي المميز بشاشة 120 هرتز ومعالج Dimensity 6100 Plus قبل أيام قليلة في الهند.

ومن المقرر إجراء أول عملية بيع للهاتف في 20 ديسمبر 2023 ومع ذلك، ستجعل العلامة التجارية الهاتف الذكي متاحًا لفترة وجيزة اليوم على Flipkart في عرض "الوصول المبكر".

 

عروض بيع مبكر لـ Realme C67 5G:

 

ويعتبر Realme C67 متاحًا للشراء لفترة قصيرة على Flipkart بعروض خاصة.

 

سعر Realme C67 5G :

 

4 جيجابايت + 128 جيجابايت  (حوالي 170 دولارًا أمريكيًا)، 6 جيجابايت + 128 جيجابايت (حوالي 180 دولارًا أمريكيًا)

عرض على موبايل ريلمي C67 5G لفترة محدودة

مواصفات Realme C67 5G:

 

يتميز Realme C67 5G بشاشة LCD بقياس 6.72 بوصة ذات ثقب مثقوب في المنتصف مع جودة عرض FHD + حادة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، مما يوفر تجربة مرئية سلسة بمعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة 680 شمعة.
يتضمن إعداد الكاميرا نظامًا خلفيًا مزدوجًا يتميز بمستشعر رئيسي 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية صور سيلفي واضحة بعدسة 8 ميجابكسل.

يعمل على تشغيل هذا الهاتف معالج MediaTek Dimensity 6100 Plus، إلى جانب خيارات ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x  و UFS 2.2 للتخزين، حيث يوفر تكوينات تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي. من ناحية البرامج، يحتوي الجهاز على Realme UI 4.0 المستند إلى Android 13. يوفر الجهاز اتصالًا سلسًا مع دعم بطاقة SIM مزدوجة، وإمكانية 5G، و Wi-Fi ثنائي النطاق، و Bluetooth 5.2، و GNSS، ومنفذ USB Type-C.

تشمل الميزات الإضافية مقبس سماعة رأس 3.5 مم، وفتحة بطاقة microSD لتخزين قابل للتوسعة، ماسح بصمات الأصابع مثبت على الجانب لتعزيز الأمان، ومقاومة الماء IP54 لمزيد من المتانة. يعمل الجهاز ببطارية قوية 5000mAh، تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 33 وات لإبقائك مستمرًا طوال اليوم.

نأمل أن تكون هذه الترجمة دقيقة ومفيدة. لا تتردد في السؤال إذا كان لديك أي استفسارات أخرى.

Realme Realme C67 5G ريلمي مواصفات Realme C67 5G

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