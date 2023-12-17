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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي

تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، المحدد لها الثامنة مساء غدًا الاثنين، بالسعودية، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الاهلي 

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي بكأس العالم

وضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، من المقرر نقل اللقاء المرتقب عبر ثلاث قنوات مفتوحة، بالإضافة لقناة SSC السعودية المشفرة ومنصة فيفا الرقمية، وهي كالتالي:

كأس العالم للأندية.. تعرف على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية


قناة Football HD
قمر صناعي: الياه سات
التردد: 11785
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

قناة Varzesh HD
قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل ترميز 30000
 

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قناة CBC Sport HD
قمر صناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500

تاريخ الاهلي مع كأس العالم

الأهلي أصبح هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

الاهلي 

الاهلي يطيح باتحاد جدة

فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي في الدفاع، نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو في الوسط، رومارينيو، كريم بنزيما في الهجوم.

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