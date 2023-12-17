الإحتلال يرتكب مجازر جديدة اليوم في حي التفاح وجباليا

ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة ظهر اليوم في غزة في وقت ترتفع فيه اعداد الشهداء بشكل يرقى لجرائم الحرب كما تقول منظمات دولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

استهدف الاحتلال في مجزرة اليوم قصف منزل في حي التفاح في شارع يافا ما تسبب في ارتقاء 40 شهيد وعدد كبير من الاصابات و المفقودين تحت الأنقاض في المنزل يعود للمواطن ابو ابراهيم مراد.

كما افادت وسائل الإعلام بحدوث إصابات جرّاء قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى بيوتهم داخل أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون بمدينة غزة.

ياتي ذلك فيما قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة أن عشرات الشهداء سقطوا في قصف إسرائيلي على منازل في مدينة جباليا.

كشف مدير عام وزارة الصحة بغزة عن عثورهم على جثامين شهداء وجرحى جرفتهم جرافة الاحتلال بين أكوام التراب في ساحة مستشفى كمال عدوان.

قال مدير "وجدنا جثامين شهداء وجرحى جرفتهم جرافة الاحتلال بين أكوام التراب في ساحة مستشفى كمال عدوان".

وطالب بتحقيق دولي في الجريمة المركبة المتعمدة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى كمال عدوان

وذكر "تعرضنا لإطلاق نار من قناصة الاحتلال خلال عقد مؤتمرنا الصحفي مستشفى كمال عدوان".

واردف بأن مركز جباليا الطبي استقبل اليوم أكثر من 60 شهيدا ونحو 90 مصابا، مشيرا إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال من جرف جثامين شهداء ومصابين أحياء في مستشفى كمال عدوان يستوجب تحقيقا دوليا.