بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

أثار قرار التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة الحد الأدني والاقصي للمعاشات 2024 بداية من شهر يناير المقبل، تساءلات عدد كبير من المواطنين عن حالات الجمع بين معاشين ونستعرض من خلال السطور الاتية الاجابة عن هذا التسائل بالتفاصيل فيما يلى:

حالات الجمع بين معاشين

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-

- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وأتاحت وزارة التضامن في عام 2020 المنشور رقم 15 لسنة 2020، والذي مكن أصحاب الإعاقات الجمع بين معاشين بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى وفق شروط معينة.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

- تتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- كما تشمل أيضا الشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

- وتتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

المستندات المطلوبه للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

استحقاق معاش المتوفى

ووفق التأمينات الإجتماعية فإن استحقاق معاش المتوفي يعني عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الفئات التي تحصل على معاش المتوفي

- تشمل الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأرملة والزوج

- كما تضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأبناء والبنات

- وتشمل ايضا فئات مستحقي معاش المتوفي الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .

تفاصيل زيادة الحد الادني والاقصي للمعاشات

نص قرار التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.