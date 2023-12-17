عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

نفق في غزة
نفق في غزة

زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق، الذي تم تأمينه 'قبل بضعة أسابيع' ولكن تم الكشف عنه للجمهور يوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة مركبة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترًا (أكثر من 160 قدمًا) تحت الأرض ومجهز بالكهرباء والتهوية والاتصالات.

ولا يعبر المعبر إلى إسرائيل ولكنه ينتهي على بعد 400 متر قبل معبر إيريز المغلق الآن على الحدود الشمالية بين إسرائيل وغزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق هو جزء من “البنية التحتية الإستراتيجية” لحماس وسيتم تدميره.

وفي مقطع فيديو شاركه الجيش الإسرائيلي، ادعى الجيش الإسرائيلي أن النفق تم إنشاؤه لتحركات قوات حماس وكنقطة انطلاق للهجمات.

وتظهر اللقطات التي شاركها الجيش الإسرائيلي والتي يُزعم أن حماس صورتها لإظهار بناء النفق، مركبة كبيرة تدخل النفق وخط سكة حديد مؤقت بداخله.

وفي بيان له يوم الأحد، زعم الجيش الإسرائيلي أن نظام الأنفاق كان مشروعا لشقيق زعيم حماس يحيى السنوار، محمد السنوار. ولم يقدم جيش الدفاع الإسرائيلي أي دليل يدعم هذا الادعاء.

ما يجب معرفته عن أنفاق غزة: تُعرف الأنفاق التي لا تعد ولا تحصى تحت غزة بأنها ممرات تستخدم لتهريب البضائع من مصر وشن هجمات على إسرائيل.

تُستخدم متاهة الأنفاق الواسعة، التي يشار إليها بالعامية باسم 'مترو غزة'، أيضًا لنقل الأشخاص والبضائع، وتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة التابعة لحماس - كل ذلك بعيدًا عن أعين المتطفلين لطائرات جيش الدفاع الإسرائيلي وطائرات الهليكوبتر. طائرات المراقبة بدون طيار.

ادعت حماس في عام 2021 أنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر (311 ميلاً) تحت غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم دقيقًا أم مجرد كذب. وإذا كان هذا صحيحا، فإن أنفاق حماس تحت الأرض ستكون أقل بقليل من نصف طول نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.

خلال هجومه على القطاع، يدعي الجيش الإسرائيلي أنه كشف “المئات من ممرات الأنفاق الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة”، ويقول إنه يعمل “لتحديد وتدمير العشرات من طرق الأنفاق الهجومية”.

إسرائيل وغزة الجيش الإسرائيلي الحدود الشماليه تحت الأرض تهريب البضائع قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

القبض على محتكري أطنان من البصل.. مستشار رئيس الوزراء يكشف التفاصيل| فيديو

احصل على 147 ألف جنيه عائد فوري.. تفاصيل أحدث شهادات الاستثمار في مصر

موضوعات متعلقة

بوتين يحذر من مشاكل مع فنلندا المجاورة بعد استجابتها للغرب وانضمامها للناتو

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا اعتراضا على استعراض القوة الأمريكية

البنتاجون يرسل مجموعة حاملات طائرات هجومية إلى خليج عدن

وزير دفاع إسرائيل: لو رفع حزب الله التصعيد درجة سنرد بـ5 أضعاف

وزير دفاع إسرائيل: لو رفع "حزب الله" التصعيد درجة سنرد بـ5 أضعاف

الصرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة .. والحزب الحاكم يستعد لتأمين فترة ولاية أخرى

وصفها بـ تسمم الدم.. ترامب يكرر تصريحاته المناهضة للمهاجرين

شركة شحن فرنسية عملاقة توقف نشاطها في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

خبير: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر لم ولن تؤثر على الملاحة بقناة السويس

القضية مغلقة.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

إصابة مفاجئة لنجم بيراميدز وغيابه عن الملاعب 4 أسابيع |تفاصيل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 150 امرأة و260 طفلا و32 صحفيا

3500 جنيه ببداية 2024.. اتحاد العمال يعلن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الأهلي في المونديال| كولر: سنبذل قصارى جهدنا للصعود لنهائي كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ