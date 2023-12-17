عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج فيلم "وداعا جوليا" يحصد جائزة مجلة فارايتي بمهرجان الجونة

وداعا جوليا
وداعا جوليا

حصد المخرج محمد كردفاني، مخرج فيلم “وداعا جوليا”، جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتي المتخصصة في مجال الترفيه، ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة. 

وسلم الجائزة جون بليسديل ممثل المجلة بصحبة انتشال التميمي مدير المهرجان وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "وداعاً جوليا"


فيلم "وداعاً جوليا" من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في البطولة نزار جمعة، وقير دويني وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وحضر عدد من الفنانين على الـ sandy carpet الخاصة بالفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، منهم، بشري، إنجي المقدم، نجلاء بدر، محمد شاهين، وصبا مبارك والمخرج هاني خليفة والمخرج هادي الباجوري، كما حضر أبطال الفيلم الذين احتفلوا بعرضه بالمهرجان.

محمد كردفاني مخرج فيلم وداعا جوليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

القبض على محتكري أطنان من البصل.. مستشار رئيس الوزراء يكشف التفاصيل| فيديو

احصل على 147 ألف جنيه عائد فوري.. تفاصيل أحدث شهادات الاستثمار في مصر

موضوعات متعلقة

يسرا: كنت أرغب في العمل بالسلك الدبلوماسي .. وسعاد حسني غيرت حياتي

يسرا: قدمت مع عادل إمام 17 فيلما.. ورفضت العالمية| صور

مخرج مصري يصور طالبان في فيلم سينمائي بمهرجان الجونة

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

مروان حامد: صورنا عمارة يعقوبيان في مبني آخر لعدم الاتفاق مع الملاك

الجونة السينمائي 6.. دورة استثنائية توجه البوصلة إلى الصناعة

مشاهد من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

خبير: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر لم ولن تؤثر على الملاحة بقناة السويس

القضية مغلقة.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

إصابة مفاجئة لنجم بيراميدز وغيابه عن الملاعب 4 أسابيع |تفاصيل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 150 امرأة و260 طفلا و32 صحفيا

3500 جنيه ببداية 2024.. اتحاد العمال يعلن بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الأهلي في المونديال| كولر: سنبذل قصارى جهدنا للصعود لنهائي كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

فيديو

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ