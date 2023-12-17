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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: القوات الروسية عبرت بالفعل نهر أوتروف

القوات الروسية
القوات الروسية

قال مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا غيث مناف، إن المعارك بين روسيا وأوكرانيا اشتدت خلال الأيام الماضية، حيث تحاول روسيا استعادة المناطق التي استعادتها أوكرانيا خلال الهجوم المضاض في الربيع.

وأضاف أن الجيش الأوكراني اعترف بفشل الهجوم المضاد لقلة الإمكانيات، ما سبب خلافا داخل الحكومة الأوكرانية حيث يرفض الرئيس الأوكراني الاعتراف بفشل، بينما مازالت القوات الروسية تضغط على القوات الأوكرانية بقذائف الهاون.

القوات الروسية والأوكرانية

وأوضح أن هناك نحو 567 عملية اشتباك على طول خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية، وازدادت وتيرة الهجوم بالمسيرات على الجيش الأوكرانية، حيث دوت صافرات الإنذار في نواح متفقرة من أوكرانيا.


وذكر أن معظم الضربات الجوية الروسية تنذر بوجود تصعيد تجاه المناطق الروسية، ولم يصرح الجيش الروسي بالمناطق التي يسيطر عليها، وأشارت التقارير إلى أن الجيش الروسي يتقدم بالفعل إلى خاركيف، وأن القوات الروسية عبرت بالفعل نهر اوتروف.

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