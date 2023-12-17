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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأزمة هتبقى ماضي| هذا موعد انخفاض أسعار السكر.. ماذا سيحدث خلال 10 أيام؟

السكر
السكر

تعد أسعار السكر في مصر من أهم القضايا التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي. حيث قام الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، بالكشف عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار السكر في السوق . 

وفي هذا التقرير ، سنقوم بتحليل الأسباب والتدابير التي اتخذتها وزارة التموين للتصدي لهذه الأزمة وتوفير السكر بأسعار معقولة للمواطنين.
 

السكر في الصناعات المختلفة

ويشير الدكتور أبو اليزيد إلى أن السكر يلعب دورًا حاسمًا في العديد من الصناعات المختلفة في البلاد. 

ومع انعكاس أزمة إنتاج السكر، تأثرت الكميات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية. 

وهذا التأثير السلبي لاحتكار السكر في بعض المناطق أدى إلى ارتفاع أسعاره وتقلبات في توفره.
 

السكر السوق مصر اسعار الدلتا

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