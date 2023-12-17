طريقة عمل الموز المقلي بالقرفة بمذاق لا يقاوم

يعد الموز المقلي بالقرفة من وصفات الحلويات الرائعة والمميزة والمحببة لدى الكبار والصغار لذا قدميه لأسرتك مزين بالقرفة الشهية.

طريقة عمل فطائر الموز المقلي بالقرفة:

المقادير:

‏- 1 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

‏- 3 موز مهروس

‏- 3 معلقة كبيرة سكر اسمر

‏- ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة

‏- ¼ معلقة صغيرة فانيليا

‏- سكر بودرة أو عسل - حسب الرغبة (للتزين)

‏- زيت للقلي

طريقة التحضير:

في وعاء سخني كمية كافية من الزيت لقلي الفطائر من الجهتين.

في وعاء ضعي الدقيق والموز والقرفة والسكر والفانيليا.

أخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ضعي مقدار ملعقتين كبيرتين من المزيج في المقلاة.

أتركي كل جهة تنضج وتحمر.

ضعي الفطائر على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.

رشي السكر البودرة أو اسكبي العسل على الفطائر وقدميها.