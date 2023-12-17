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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم تستعد للمشاركة في مسابقة للسيارات الكهربائية العالمية 

كلية التكنولوجيا
كلية التكنولوجيا والتعليم تستعد للمشاركة في مسابقة للسيارات

قامت  كلية التكنولوجيا والتعليم  بتكوين فريق Helwan Tech Racing (HTR) للاشتراك في مسابقة EVER وهي مسابقة للسيارات الكهربائية تتم بمنافسة بين الجامعات المصرية وهدفها تأهيل الطلاب للمشاركة بعد ذلك في المنافسات الجامعية العالمية لتصميم وتصنيع السيارات.

ويأتي ذلك علي غرار مسابقة الفورمولا الطلابية التي تمت بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان واشراف الدكتور احمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات، والتي كانت نتائجها حصول فريق الفورمولا الطلابية بالكلية علي المركز الخامس ضمن ٣٦ فريق يمثلون جامعات العالم في سباق اللاب تايم سميوليشن.

قام فريق طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان Helwan Tech Racing (HTR)  بزيارة ميدانية لـطلاب فريق كلية الهندسة جامعة المنوفية (MRT) Minofia Racing Team.

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إنه فى ضوء التوجه المستمر للاهتمام بالأنشطة الطلابية فإن الكلية تعمل علي تذليل جميع الصعاب التى تواجه أى من الطلاب، مؤكدآ انها تلعب دورا هاما فى صقل مواهب الطلاب في مختلف المجالات، فضلا عن المساهمة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وصرح لطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية تقوم بدعم كامل للطلاب وتحرص علي التسهيل عليهم وتقديم يد المعونة لهم، مشيرآ إلي أن الأنشطة الطلابية لها عائد هام على الطلاب فهي  تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع واكتساب المهارات واستغلال الطاقات الشبابية.

بدأت الزياره بالتعارف بين طلاب الفريقين ثم عرض قائد فريق MRT فكرة عامة عن الفريق واهمية عملية ادارة للفريق (Team Management) ، ثم شرح الفرق  بين  المسابقات الطلابية  ثم بعد ذلك تحدث نائب قائد فريق MRT عن مسابقة EVER بتفاصيل أكثر وهي مسابقة للسيارات الكهربائية تتم بمنافسة بين الجامعات المصرية وهدفها تأهيل الطلاب للمشاركة بعد ذلك في المنافسات الجامعية العالمية لتصميم وتصنيع السيارات و تم توضيح ما يتم في الأحداث في حالة المشاركة بالتصميم (Concept event) و كذلك في حالة المشاركة بسيارة مصنعة ( Dynamic event) و ما يحدث في كل منهما.

ثم تقسيم الفريقين الي مجموعتين بحيث يكون مجموعة الأنظمة الميكانيكية لكلا الفريقين معا وايضا مجموعة  الأنظمة الكهربائية لكلا الفريقين معا حتي يتسع  الحوار من النواحي الفنية لكل نظام من انظمة السيارة.

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