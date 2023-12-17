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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

صدى البلد

رفع الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حالة التأهب القصوى قبل تنظيم بطولة  كأس العالم للجمباز والتى تعد إحدى سلسلة بطولات  كاس العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصرّ بطولة كأس العالم للجمباز خلال  الفترة من 15 حتي 19 فبراير 2024  علي مجمع صالات إستاد القاهرة الدولي  بمشاركة 72 دولة  يمثلهم جميع ابطال العالم وهو اعلي مشاركة للدول فى بطولات كأس العالم.

وكان  الاتحاد الدولى للجمباز قد منح  مصر فى وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية  2022 و2023 و2024  مع قطر وألمانيا.

فى مواعيد ثابتة لما تتمتع به مصر من بنية رياضية وتحتية من منشآت وصالات رياضية وفنادق علي أعلي مستوي وفق المعاير الدولية

ومن جانبه حرص الدكتور  إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علي متابعة كافة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة مع مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لتحديد الاختصاصات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثني الدكتور إيهاب أمين  على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

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