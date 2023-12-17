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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين: استشهاد تامر أبو دقة جريمة حرب متكاملة الأركان

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على استشهاد الصحفي تامر أبو دقة، قائلا: "مشهد قتل عمد وجريمة حرب متكاملة الأركان".


وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، "رأينا ما يجري مع الصحفيين كلهم، ولا سيما ما حدث مع الصحفي تامر أبودقة، الذي اُسْتُهْدِف بطائرة مسيرة ثم ترك لينزف لمدة 6 ساعات كاملة".

 

وأشار: "هذا المشهد هو مشهد قتل عمد وجريمة حرب متكاملة الأركان، وتعبير عن طريقة تعامل العدو الصهيوني مع الصحفيين بشكل عام، وهو مشهد تكرر كثيرا مع الصحفيين".

 

وأوضح: "المشهد في قطاع غزة مستمر، ويتضمن طرفين، الطرف الأول صامد ومصر على أداء مهنته وكشف الجرائم كلها التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وتحدي الرواية المكذوبة والمزيفة، والذي حقق فيه انتصار.. والطرف الآخر لا سبيل له إلا استهداف الحقيقة وناقلوها وقتلهم، ما أسفر ذلك عن استهداف 1000 صحفي يتابعون على الأرض ووصل عدد الشهداء بينهم أكثر 90 شهيدا من الصحفيين والعاملين بالإعلام". 
 

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