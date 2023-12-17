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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لـ حزب الله داخل لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف موقعا لحزب الله في جنوب لبنان استهدف خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من منطقة يارون.

يأتي الهجوم على مواقع حزب الله ردا على هجمات صاروخية وقذائف صاروخية سابقة من لبنان على شمال إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، مهاجمة خلية تابعة لحزب الله اللبناني، حاولت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في منطقة ليفنا الحدودية مع لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله: “استهدفنا مقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم وأوقعنا عددا من القتلى والجرحى”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه إذا رفع حزب الله اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف جالانت، في حديث مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”.

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