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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للضغط على نتنياهو.. أهالي الرهائن يعتصمون غدا أمام مقر الحكومة الإسرائيلية

أهالي الرهائن في
أهالي الرهائن في إسرائيل

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أهالي الرهائن الإسرائيليين المتواجدين لدي حركة حماس في قطاع غزة، يعلنون الاعتصام بداية من غد الإثنين أمام مقر الحكومة الإسرائيلية لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وفي وقت سابق، عقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين ومؤيديهم مؤتمرًا صحفيًا في تل أبيب، مطالبين حكومة الاحتلال بالبدء في اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة، بعد مقتل ثلاثة رهائن على يد قوات الاحتلال.

وعلى جانب آخر،  كشف مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، قبل أن يوقف الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال عضو المكتب السياسي لحماس، أسامة حمدان، إن الحركة لن توافق على صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن في غزة؛ حتى توقف إسرائيل عدوانها العسكري، وتقبل شروط حماس للتوصل إلى اتفاق.

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