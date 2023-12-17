الشباب والرياضة تطلق النسخة الثانية لبطولة شمال إفريقيا لكرة القدم للمدارس

انطلقت بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، في نسختها الثانية، اليوم الأحد، وهي إحدى البطولات التأهيلية لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، والتي بدورها تتأهل لنهائيات كأس العالم للمدارس.

البطولة تأتي برعاية ودعم من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2023، على استاد الدفاع الجوي، بمشاركة 6 فرق (3 بنين و3 بنات) في الفئة العمرية تحت 15 عاما، يمثلون دول ليبيا، المغرب بالإضافة الي مصر البلد المستضيف.

كما تقام البطولة بنظام الدوري المصغر من ثلاث جولات، حيث يلعب كل فريق مباراتين، على أن يتأهل الفائز في الفئتين (بنين وبنات) في ختام المسابقة إلى المرحلة النهائية من البطولة الإفريقية لبطولة المدارس المقررة مطلع العام القادم 2024.

وينظم البطولة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم، لتشجيع الطلاب على تبادل الثقافات على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

شهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة -نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د. عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، د. أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبد الحكيم الشاماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، دينا رفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وليد العطار المدير التنفيذى، محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا، بالإضافة الي منظمي ومديري البطولة وأعضاء الاتحادات المنظمة.

وخلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع الرياضة أكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لنشر ثقافة ممارسة الرياضية بين النشء والشباب على مستوى الجمهورية، ومنهم طلاب المدارس والجامعات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وثمن تنظيم البطولة الإفريقية للمدارس والتي تأتي في إطار التعاون مع الاتحادات المحلية والسعي نحو تطوير قدرات الشباب في كرة القدم، واكتشاف المواهب.

يأتي تنظيم البطولة إيمانًا بأهمية النشاط الرياضي المدرسي وما له من دور أساسي وفعال في بناء شخصية أبنائنا الطلاب، من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية، فضلًا عن دوره الإيجابي في الارتقاء بسلوكياتهم.