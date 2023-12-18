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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلطان الأصقة يوضح سر تسمية الأمير الشيخ نواف الأحمد بتلك الألقاب

الأمير الشيخ نواف
الأمير الشيخ نواف الأحمد

علق الكاتب والباحث الكويتي سلطان الأصقة، على سبب تسمية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بـ عدة القاب مثل أمير السلام وراعي السلام وأمير العفو، قائلا: الأمير نواف أصدر العفو على كل من كان عليه عقوبة في السجن أو مسجون بسبب سياسي وخرج إلى خارج الكويت وأعادهم مرة أخرى ولذلك لقب بأمير العفو.

وأضاف الأصقة في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أنه لقب أمير السلام بسبب رعايته وإذابته للخلافات بين الدول الخليجية وبين مصر وبين إحدى الدول الخليجية فكان مساهم في عمليات السلام بين العرب.

واسترسل: يسمى بتلك الأسماء محبه له ولمجهوداته الكبيرة.
 

نواف الأحمد الأمير نواف الأحمد الجابر الكويت الدول الخليجية العرب

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