خبير التقني يكشف سر علاقة الجمهور السعودي بسناب شات.. فيديو

كشف الخبير التقني السعودي عبدالله السبع، سر علاقة الجمهور السعودي بتطبيق سناب شات.

وقال الخبير التقني السعودي عبدالله السبع، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"،: "عند ظهور تطبيق سناب شات في البداية كان صناع المحتوى على تويتر وإنستجرام متحفظين على أمور مختلفة، لكن سناب شات أظهر الحقيقة الكاملة للمستخدمين داخل مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "سناب شات غير من صناعة المحتوى، وأصبح هناك العديد من المحتوى على سناب شات، وأصبح المحتوى اليومي للجمهور السعودي على تطبيق سناب شات، من مباريات وأخبار، وملخصات عن كل شيء داخل تطبيق سناب شات".

وأشار الخبير التقني السعودي عبدالله السبع،: "سناب شات أصبح المحتوي اليومي للجمهور السعودي"، مضيفا: "سبب عدم استخدام سناب شات في بلدان كثيرة هو أنه عند ظهوره كان يحتاج هواتف ذكية، ومتطلبات معينة لاستخدامه".