نسرين طافش تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن أعمالها الجديدة والتى تخوضها الفترة القادمة وفى مقدمتها فيلم جوازة توكسيك.



وقالت نسرين طافش أنها انضمت مؤخرا لفريق عمل فيلم جوازة توكسيك مع الفنانة ليلى علوي.



وتابعت نسرين أن من ضمن الأعمال الجديدة التى تستعد لطرحها الفترة القادمة فيلم بعنوان السيستم والذى تشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد الفيشاوي.



أما عن رمضان أكدت نسرين طافش أن هناك عملين تقوم بقراءة السيناريو الخاص بهما لإخيتار الأفضل بينهما للمنافسة به فى موسم رمضان القادم.

قضية نسرين طافش

قررت محكمة جنوب الجيزة تأجيل دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 25 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

تأجيل دعوى معارضة نسرين طافش

وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش بمصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة، وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات قضية نسرين طافش حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة - نسرين طافش - بإصدار شيك بنكى مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.