عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم|انخفاض درجات الحرارة يصاحبه أمطار بعدة مناطق تمتد إلى القاهرة الكبرى

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

 تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين؛ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن حالة الطقس خلال ساعات الليل؛ تكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد؛ إن الطقس اليوم، يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى .

يصاحب حالة الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14درجة
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى  والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد  23 للعظمى  والصغرى 12 درجة
جنوب الصعيد  29 للعظمى  والصغرى 14 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

ترشيحاتنا

سماع دوي انفجار.. حادث جديد في باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني

شاهد.. مستشفى ناصر في غزة تتحول إلي ركام بعد قصف الاحتلال

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب.. وهونر تطلق هاتفها Honor X8b في السعودية

نجم الأهلي السابق: توقعت استبعاد ديانج من مباراة الاتحاد لهذا الأمر

كيف يأمر الله نبيًّا بقتل شخص عمدا في سورة الكهف.. علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السبيط طاجن

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ