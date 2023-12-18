الطقس اليوم|انخفاض درجات الحرارة يصاحبه أمطار بعدة مناطق تمتد إلى القاهرة الكبرى

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين؛ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن حالة الطقس خلال ساعات الليل؛ تكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد؛ إن الطقس اليوم، يشهد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى .

يصاحب حالة الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14درجة

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 14 درجة