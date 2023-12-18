أصدرت شركة سامسونج في عام 2023 تابلت Galaxy Tab A9 Plus، وهو أرخص تابلت من الشركة في هذا العام.

ولا يتوفر التابلت داخل مصر بسهولة، لكن من المتوقع عند توفره سيكون بسعر يبدأ من 10000 جنيه مصري، وهو سعر مناسب جدًا لإمكانيات التابلت.

يتميز Galaxy Tab A9 Plus بشاشة مقاس 10.5 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، وهي شاشة جيدة جدًا للعرض والقراءة. يعمل التابلت بمعالج Qualcomm Snapdragon 680، وهو معالج متوسط الأداء، ولكنه مناسب لأغلب الاستخدامات اليومية.

يأتي التابلت بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي سعة كافية لأغلب المستخدمين. يدعم التابلت أيضًا بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت لزيادة مساحة التخزين.

الكاميرا الخلفية للتابلت بدقة 8 ميجابكسل، وهي كاميرا جيدة جدًا للتصوير في الإضاءة الجيدة. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهي مناسبة لتصوير الفيديوهات وإجراء مكالمات الفيديو.

يدعم التابلت بطارية بسعة 7040 مللي أمبير، وهي سعة جيدة جدًا، حيث يمكنها تشغيل التابلت لمدة تصل إلى 10 ساعات متواصلة.

بشكل عام، يعتبر Galaxy Tab A9 Plus خيارًا جيدًا لمن يبحث عن تابلت بسعر مناسب وإمكانيات جيدة.

أرخص تابلت سامسونج في 2023

مميزات Galaxy Tab A9 Plus:

• شاشة مقاس 10.5 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل

• معالج Qualcomm Snapdragon 680

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت

• كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية بسعة 7040 مللي أمبير