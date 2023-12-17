نسخة من iPhone الجديد وكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل بسعر 3000 جنيه

أطلقت شركة تكنو Tecno هاتف Spark 20 في وقت سابق من هذا الشهر، والآن تضيف الشركة إصدارًا جديدًا إلى سلسلة Spark 20 في سوق الفلبين. الهاتف الأحدث هو Spark 20 Pro.

نسخة من iPhone الجديد وبكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل بسعر 3000 جنيه

مواصفات وميزات Tecno Spark 20 Pro

يتميز هاتف Tecno Spark 20 Pro بشاشة IPS LCD بقياس 6.78 بوصة مع وجود dynamic island يتضمن حالة الإشعارات والحالة العامة للهاتف بطريقة تشبه جزيرة ديناميكية في هواتف آيفون، كما يتمتع بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يحتوي الجهاز على إطار مسطح مع ماسح بصمات الأصابع مثبت على الجانب ومدمج في زر الطاقة، يحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مربعة الشكل تشبه آيفون تضم ثلاثة مستشعرات.

على صعيد التصوير، تتكون الكاميرا الخلفية الثلاثية لـ Tecno Spark 20 Pro من مستشعر رئيسي 108 ميجابكسل وعدساتين QVGA، وتوجد كاميرا أمامية للسلفي بدقة 32 ميجابكسل.

نسخة من iPhone الجديد وبكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل بسعر 3000 جنيه

تم تجهيز Tecno Spark 20 Pro معالج MediaTek Helio G99. كما أنه مزود بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين القابل للتوسعة عبر بطاقة microSD.

يستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

من حيث السوفت وير، يعمل الجهاز على نظام تشغيل HyperOS المستند إلى Android 13 .

تشمل الميزات الأخرى على Tecno Spark 20 Pro شبكة 4G VoLTE، منفذ USB-C، مقبس 3.5 مم، تصنيف IP53، ومكبرات صوت ستيريو ثنائية.

يبلغ سعر Tecno Spark 20 Pro حوالي 100 دولار (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري) في الفلبين، ويُعرض باللون الأسود والأحمر والأخضر مع نسيج جلدي لامع.