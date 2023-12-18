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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات ثقافية للشباب بالعريش عن الأمراض وكيفية الوقاية منها

ندوة تثقيفية حول
ندوة تثقيفية حول الأمراض والحماية منها

تنفذ إدارة الشباب والرياضة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، سلسلة  ندوات توعوية للشباب عن الأمراض وكيفية الوقاية منها، وذلك ضمن الخطة الشهرية لأنشطة الإدارة، حيث عقدت ندوة  شباب ضاحية السلام  بالعريش ، تحت رعاية إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وإشراف مدير إدارة العريش. 

 

 خطورة الأمراض:

واستهدفت "الندوة" التعرف على الأمراض  والتحذير من خطورتها وطرق الوقاية منها، كما تهدف الندوة أيضا إلى رفع مستوى التثقيف الصحى، والتعرف على بعض السلوكيات والعادات الصحية السليمة.

وأكدت الندوة على  أهمية النظافة الشخصية والبعد وعدم الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة والمواد الحافظة، والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة لبناء الفرد صحيا ونفسيا واجتماعيا.

 

حاضر في  الندوة، اسلام فريد،  تحت إشراف احمد المهدي مدير المركز وفريق عمل المركز.

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العريش الأمراض الوقاية الشباب ندوات

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